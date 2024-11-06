Рахмонову выбрали топ-5 соперников после срыва боя за титул UFC

Cайт Sportskeeda привел топ-5 потенциальных соперников для Шавката Рахмонова после того как сорвался бой казахстанца с чемпионом UFС полусреднего веса американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом, передают Vesti.kz.

Мухаммад и Рахмонов должны были разделить октагон 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе. Однако Белал снялся с боя ввиду проблем со здоровьем. Теперь матчмейкеры находятся в поиске нового главного поединка.

5. Шавкат Рахмонов против Шона Брэди

Шон Брэди - один из самых опасных бойцов в 170 фунтах, хотя он и не является звездой в полусреднем весе.

Брэди, возможно, лучший грепплер в дивизионе, в настоящее время он занимает 5-е место в рейтинге, на которое он поднялся после победы над бывшим претендентом на титул Гилбертом Бернсом. Этот бой был очень впечатляющим для уроженца Филадельфии, так как он продемонстрировал значительно улучшенные удары в дополнение к своему подавляющему грепплингу. В целом, это была седьмая победа Брэди в UFC за восемь боев.

Так может ли Брэди стать тем бойцом, к которому Дана Уайт и компания обратятся в поисках соперника для Шавката Рахмонова?

Учитывая, что бой с Бернсом состоялся 7 сентября, за три месяца до UFC 310, это было бы довольно быстро. Однако маловероятно, что Брэди откажется от такой возможности.

Несмотря на это, стоит ли руководству UFC выбирать именно его, учитывая, что он пока не слишком популярен среди фанатов, вопрос спорный.

4. Шавкат Рахмонов против Иэна Гэрри или Хоакина Бакли

На турнире UFC Fight Night, который пройдет в Тампе (Флорида) 14 декабря, в хедлайнере встретятся Иэн Мачадо Гэрри и Хоакин Бакли.

Оба бойца входят в десятку лучших в полусреднем весе: Гэрри не имеет поражений на протяжении 15 боев, а Бакли недавно нокаутировал бывшего претендента на титул Стивена Томпсона.

Очевидно, что победитель этого поединка будет считаться претендентом на титул. Однако может ли UFC отказаться от этого боя и вместо него выставить одного из этих двоих против Шавката Рахмонова на UFC 310?

Это вполне возможно, так как оба бойца будут готовиться к бою через неделю после UFC 310, а значит, не будет слишком большой переменой для них, если они будут соревноваться на неделю раньше. Более того, оба бойца находятся на серьезном подъеме и набирают обороты, а их ударные стили определенно могут испытать казахстанца.

Однако, учитывая, что Гэрри занимает 7-е место, а Бакли - 9-е, есть несколько бойцов, занимающих более высокие места. Кроме того, у турнира в Тампе нет альтернативного хедлайнера.

Конечно, есть вероятность, что кто-то из этих двоих может претендовать на промежуточный бой за титул против Шавката Рахмонова, но кажется, что любой из этих бойцов - это не самая лучшая ставка.

3. Шавкат Рахмонов против Камару Усмана

Почти сразу после того, как Белал Мухаммад отказался от защиты своего титула в полусреднем весе против Шавката Рахмонова на UFC 310, бывший обладатель титула Камару Усман опубликовал в своих социальных сетях загадочный пост о том, что он заинтересован в этом.

Это не стало неожиданностью, поскольку слухи о том, что "Нигерийский кошмар" встретится с Мухаммадом на этом турнире, ходили еще до того, как Рахмонов был официально объявлен его следующим соперником.

Так может ли UFC теперь устроить поединок между Рахмоновым и Усманом с временным титулом на кону?

На первый взгляд, в этом есть смысл. Усман - почти легендарный бывший чемпион, владевший титулом с начала 2019 года до середины 2022-го, когда он был окончательно побежден Леоном Эдвардсом. В этом смысле он был бы отличным скальпом для Рахмонова.

Однако большой проблемой является тот факт, что Усман не дрался с октября 2023 года и не выигрывал ни одного боя с момента защиты титула против Колби Ковингтона в ноябре 2021 года.

UFC не против того, чтобы бойцы, потерпевшие поражение, получали титульные бои, но если Усман будет выбран для боя с такой непобедимой звездой, как Шавкат Рахмонов, это не может не насторожить.

Поэтому "Нигерийский кошмар" не был бы шокирующим выбором соперника для Рахмонова, но и не имел бы особого смысла.

2. Шавкат Рахмонов против Джека Делла Маддалены

Можно поспорить, что если UFC действительно хочет получить нового временного чемпиона, который в итоге встретится с Белалом Мухаммадом, то им стоит обратиться к Джеку Делла Маддалене, который встретится с Шавкатом Рахмоновым.

Как и казахстанец, Делла Маддалена непобедим в октагоне, на его счету семь побед. Совсем недавно он жестоко остановил Гилберта Бернса ударом колена, получив при этом свой пятый бонус.

Австралиец уже давно считается потенциальным претендентом на титул, и Майкл Биспинг не устает восхищаться его ударными навыками. Судя по тому, что мы видели от него, нет никаких сомнений в том, что Делла Маддалена может испытать Шавката Рахмонова. Однако даст ли ему UFC такую возможность?

Его рейтинг - № 4 - может означать, что это имеет смысл, но есть вероятность, что Дана Уайт и компания захотят пока держать двух непобедимых бойцов отдельно.

Скорее всего, австралийца поставят в пару с кем-то вроде Усмана, а значит, ему придется подождать немного дольше, чтобы получить титульный шанс. Однако если промоушен хочет получить, пожалуй, лучший бой из возможных, то это именно тот вариант, который нужно выбрать.

1. Шавкат Рахмонов против Леона Эдвардса

С точки зрения логики, лучшим поединком за временный титул в полусреднем весе на UFC 310 был бы бой Шавката Рахмонова против Леона Эдвардса.

Эдвардс является бывшим обладателем титула в этом дивизионе, которого летом этого года победил Белал Мухаммад. До этого он имел длительную полосу непобежденных боев, начавшуюся в 2014 году, и дважды победил Камару Усмана, а также одержал победу над Колби Ковингтоном.

Во многих отношениях Эдвардс заслуживал реванша с Мухаммедом, особенно учитывая то, что странное время начала их поединка могло повлиять на его выступление. Однако UFC не стали этого делать и заказали более свежий бой между Мухаммадом и Рахмоновым.