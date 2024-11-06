Появились новости о будущем перспективного казахстанского тренера

Талдыкорганский "Жетысу" переподпишет главного тренера Кайрата Нурдаулетова. Об этом информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, передают Vesti.kz.

"Один из самых перспективных казахстанских тренеров, по всей видимости, остается в Талдыкоргане. По крайней мере, об этом настойчиво утверждают наши источники. Более того, другие инсайды гласят, что срок его контракта может исчисляться тремя годами", - пишет канал.

На данный момент "Жетысу" занимает 11-е место в турнирной таблице КПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах. Заключительную игру в чемпионате талдыкорганцы проведут на выезде с "Астаной" 10 ноября.

Нурдаулетов также возглавлял "Мактаарал", а еще работал в сборной Казахстана и национальной команде до 21 года.