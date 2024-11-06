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КПЛ
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Лидер "Актобе" из сборной Казахстана решил строить карьеру в Европе

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Лидер "Актобе" из сборной Казахстана решил строить карьеру в Европе ©КФФ

Защитник сборной Казахстана Алибек Касым хочет дождаться конкретных вариантов из-за рубежа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Защитник сборной Казахстана Алибек Касым хочет дождаться конкретных вариантов из-за рубежа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее СМИ связывали 26-летнего футболиста с "Астаной".

Минувшей зимой столичная команда действительно интересовалась Касымом, однако трансфер в итоге не состоялся.

У защитника еще год действует соглашение с "Актобе", и бесплатно отпускать его клуб не намерен.

Известно, что забивным защитником интересуются несколько команд из Европы. Среди них есть клубы Австрии, ранее приглашавшие воспитанника "Актобе" Максима Самородова до перехода в "Ахмат".

Что касается России, то интерес к нему проявляет "Сочи", ставящий задачу выхода в РПЛ в текущем сезоне.

В КПЛ-2024 на счету Алибека Касыма 22 матча, в которых он забил четыре гола.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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