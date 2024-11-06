"Астана" или "Кайрат"? Стало известно, точное время объявления чемпиона КПЛ-2024

Определилось время начала матчей, заключительного, 26-го тура казахстанской премьер-лиги сезона 2024 года по футболу, передает Vesti.kz.

Все игры пройдут в воскресенье, 10 ноября, и начнутся в 14:00 по времени Астаны.

Так в это время сыграют "Женис" - "Кызылжар", "Атырау" - "Кайрат", "Кайсар" - "Тобол", "Актобе" - "Туран", "Астана" - "Жетысу", "Ордабасы" - "Елимай".

В данный момент лидером турнирной таблицы КПЛ является "Кайрат" с 44 очками. На один балл меньше у идущей второй "Астаны". Замыкает тройку лидеров "Актобе" - у них 40 очков. Также шансы на призовые места остаются у "Ордабасы", "Тобола" и "Елимая".

Отметим, что для выявления чемпиона страны может потребоваться "золотой матч", но для этого по итогам последнего тура у "Кайрата" и "Астаны" должно быть одинаковое количество очков.