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"Аль-Хиляль" отказался от Неймара. Подробности

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"Аль-Хиляль" отказался от Неймара. Подробности ©ФК "Аль-Наср"

Саудовский "Аль-Хиляль" больше не рассчитывает на бразильского форварда Неймара, передает Vesti.kz со ссылкой на UOL Esporte.

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Саудовский "Аль-Хиляль" больше не рассчитывает на бразильского форварда Неймара, передает Vesti.kz со ссылкой на UOL Esporte.

Бразилец перешел в команду в прошлом году. Однако за команду в прошлом сезоне он провел только пять матчей, после чего получил серьезную травму колена.

Он долго восстанавливался и недавно вернулся в строй и через пару матчей снова оказался в лазарете. К счастью, на этот раз повреждение не слишком серьезное, и форвард не должен провести в лазарете много времени.

Тем не менее, по информации источника появилась информация о том, что в "Аль-Хиляле" уже рассматривают возможность расторжения контракта с Неймаром в январе.

Неймар Футбол Саудовская Аравия

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