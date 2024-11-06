"Аль-Хиляль" отказался от Неймара. Подробности
Саудовский "Аль-Хиляль" больше не рассчитывает на бразильского форварда Неймара, передает Vesti.kz со ссылкой на UOL Esporte.
Саудовский "Аль-Хиляль" больше не рассчитывает на бразильского форварда Неймара, передает Vesti.kz со ссылкой на UOL Esporte.
Бразилец перешел в команду в прошлом году. Однако за команду в прошлом сезоне он провел только пять матчей, после чего получил серьезную травму колена.
Он долго восстанавливался и недавно вернулся в строй и через пару матчей снова оказался в лазарете. К счастью, на этот раз повреждение не слишком серьезное, и форвард не должен провести в лазарете много времени.
Тем не менее, по информации источника появилась информация о том, что в "Аль-Хиляле" уже рассматривают возможность расторжения контракта с Неймаром в январе.
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