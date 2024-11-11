Родри разоблачил Месси и Роналду после завоевания "Золотого мяча"

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании по футболу Родри ответил на вопрос, поздравили ли его бывшие обладатели "Золотого мяча" с завоеванием награды в этом году, передают Vesti.kz.

"Дайте-ка подумать. Нет, никаких сообщений от Месси, Криштиану, Модрича или Бензема (смеется)", - цитирует Родри Football Tweet.

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Напомним, в минувшем сезоне Родри выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе "Сити", а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, испанца признали лучшим игроком Евро-2024.

При этом Родри стал первым футболистом в истории "Манчестер Сити", который был удостоен "Золотого мяча". Также он стал первым игроком АПЛ с 2008 года, который стал обладателем этой награды.

Месси является рекордсменом "Золотого мяча" - у аргентинца восемь наград, на три больше, чем у Роналду. В этом году португалец и аргентинец впервые с 2003 года не попали в число номинантов на награду.

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