Боранбаев потролил "Астану" после победы "Кайрата" в КПЛ-2024

Председатель наблюдательного совета "Кайрат" Кайрат Боранбаев в интервью SPORT+ поделился дальнейшими планами клуба и подколол "Астану" после победы в КПЛ-2024, передает Vesti.kz.

В последнем туре "Кайрат" на выезде обыграл "Атырау" со счетом 1:0. Благодаря этому клуб набрал 47 очков и на один балл обошел "Астану". Он в четвертый раз в истории стал чемпионом Казахстана. Ранее алматинский клуб побеждал в 1992, 2004 и 2020 годах.

"Задачи у нас ежегодно одни и те же и они не меняются. В этом году у нас очень хорошие результаты по академии. У нас получилось так, что в середине сезона мы сделали изменения, получилось так, что у нас стало играть больше иностранных игроков, но это и дало результат. В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов и не будем отправлять резервный состав, если будем играть в еврокубках. Будем играть теми ребятами, которые есть", - заявил Боранбаев.

Отметим, что "Астана" отправила резервный состав на выездные матчи Лиги конференций с уэльским "Нью-Сэйнтс" (0:2) и кипрским "Пафосом" (0:1). Это решение вызвало недовольство у любителей футбола.