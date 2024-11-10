Официально подтверждено превосходство Казахстана над Узбекистаном в боксе

Пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC) прокомментировала выступление Казахстана и других стран Азии на прошедшем в Будве (Черногория) молодежном чемпионате мира-2024, передает Vesti.kz.

В 25 весах в мужском и женских соревнованиях казахстанская команда завоевала 17 медалей (6-1-10) и впервые в своей истории заняла первое место в общем зачете.

"Азиатские боксеры завоевали более половины золотых медалей на молодежном чемпионате мира по боксу IBA в Будве, и Азия стала лучшей конфедерацией. Казахстан, Узбекистан, Китай, КНДР, Иран и Кыргызстан добились своих лучших достижений за всю историю соревнований. Всего участниками турнира были тринадцать азиатских стран: Афганистан, Китай, КНДР, Гонконг, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Непал, Палестина, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Казахстан вернулся на вершину командного рейтинга с шестью золотыми, одной серебряной и десятью бронзовыми медалями. Их четырехкратный чемпион Азии Торехан Сабырхан был назван лучшим молодым боксером-мужчиной на этом турнире. Также свои лучшие результаты показали Елянур Турганова, Бексултан Боранбек, Онер Сейлхан и Санжарали Бегалиев", — пишет пресс-служба ASBC.

Золото выиграли Боранбек Бексултан (51 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг), Санжар-Али Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).

Добавим, что казахстанца Торехана Сабырхана не только признали лучшим боксером мирового турнира, но и "отдали" золотую медаль следующей Олимпиады.