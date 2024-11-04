Уникальному боксеру из Казахстана "отдали" золото Олимпиады
Казахстанскому боксеру Торехану Сабырхану прочат большое будущее. Такое мнение выразил авторитетный британский эксперт Тэйлор О'Хиггинс, сообщают Vesti.kz.
Казахстанскому боксеру Торехану Сабырхану прочат большое будущее. Такое мнение выразил авторитетный британский эксперт Тэйлор О'Хиггинс, сообщают Vesti.kz.
На прошедшем в Будве (Черногория) молодежном чемпионате мира он завоевал золото в весе до 67 килограммов. Он был признан лучшим боксером этого мирового первенства.
"Казахстан имеет историю "производства" олимпийских чемпионов в среднем весе. Следующий – Торехан Сабырхан, 17-летний брат действующего чемпиона мира в легчайшем весе Махмуда Сабырхана. За ним стоит следить перед Лос-Анджелесом-2028", - написал Тейлор О'Хиггинс в соцсети Х.
Торехан выиграл золото в весовой категории до 67 килограммов, победив в финале кубинца Давида Эспиносу Сантойю.
Добавим, что Сабырхан является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи. Торехан - младший брат Махмуда Сабырхана, которого называют "казахским Ломаченко" за схожий стиль ведения боя с украинским боксером Василием Ломаченко.
Напомним, в Будве Казахстан выиграл медальный зачет, завоевав 17 наград.
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