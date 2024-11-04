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Уникальному боксеру из Казахстана "отдали" золото Олимпиады

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Уникальному боксеру из Казахстана "отдали" золото Олимпиады ©Kazakhstan Boxing Federation

Казахстанскому боксеру Торехану Сабырхану прочат большое будущее. Такое мнение выразил авторитетный британский эксперт Тэйлор О'Хиггинс, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанскому боксеру Торехану Сабырхану прочат большое будущее. Такое мнение выразил авторитетный британский эксперт Тэйлор О'Хиггинс, сообщают Vesti.kz.

На прошедшем в Будве (Черногория) молодежном чемпионате мира он завоевал золото в весе до 67 килограммов. Он был признан лучшим боксером этого мирового первенства.

"Казахстан имеет историю "производства" олимпийских чемпионов в среднем весе. Следующий – Торехан Сабырхан, 17-летний брат действующего чемпиона мира в легчайшем весе Махмуда Сабырхана. За ним стоит следить перед Лос-Анджелесом-2028", - написал Тейлор О'Хиггинс в соцсети Х.

Торехан выиграл золото в весовой категории до 67 килограммов, победив в финале кубинца Давида Эспиносу Сантойю.

Добавим, что Сабырхан является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи. Торехан - младший брат Махмуда Сабырхана, которого называют "казахским Ломаченко" за схожий стиль ведения боя с украинским боксером Василием Ломаченко.

Напомним, в Будве Казахстан выиграл медальный зачет, завоевав 17 наград.

Сборная Казахстана по боксу Олимпиада Бокс

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