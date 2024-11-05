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"Бавария" и "Ливерпуль" "зарубились" за восходящую звезду Бундеслиги

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"Бавария" и "Ливерпуль" "зарубились" за восходящую звезду Бундеслиги ©ФК "Айнтрахт"

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Омар Мармуш оказался в поле зрения двух сильнейших клубов Европы, передает Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга.

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Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Омар Мармуш оказался в поле зрения двух сильнейших клубов Европы, передает Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга.

Египтянин феноменально проводит нынешний сезон: на его счету десять забитых мячей и шесть результативных передач в девяти матчах Бундеслиги.

В данный момент в его услугах заинтересована "Бавария" и "Ливерпуль". Они готовят предложение "Айнтрахту".

Отметим, что Мармушу 25 лет. Отмечается, что "Айнтрахт" запрашивает за свою звезду порядка 50-60 миллионов евро.

В прошлом он выступал за египетский "Вади Дегла", а так же немецкий "Санкт-Паули", "Вольфсбург" и "Штутгарт".

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