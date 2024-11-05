"Бавария" и "Ливерпуль" "зарубились" за восходящую звезду Бундеслиги
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Омар Мармуш оказался в поле зрения двух сильнейших клубов Европы, передает Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга.
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Омар Мармуш оказался в поле зрения двух сильнейших клубов Европы, передает Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга.
Египтянин феноменально проводит нынешний сезон: на его счету десять забитых мячей и шесть результативных передач в девяти матчах Бундеслиги.
В данный момент в его услугах заинтересована "Бавария" и "Ливерпуль". Они готовят предложение "Айнтрахту".
Отметим, что Мармушу 25 лет. Отмечается, что "Айнтрахт" запрашивает за свою звезду порядка 50-60 миллионов евро.
В прошлом он выступал за египетский "Вади Дегла", а так же немецкий "Санкт-Паули", "Вольфсбург" и "Штутгарт".
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