Громкой сенсацией закончился матч казахстанского теннисиста

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сенсационно не смог выйти во второй круг турнира в Хельсинки, передает Vesti.kz.

В первом круге казахстанец уступил итальянцу Федерико Арнабольди со счетом 4:6, 5:7. При этом итальянец занимает 241 место в мировом рейтинге, а казахстанец 108-е.

Отметим, матч продолжался 1 час 55 минут.

В следующем круге итальянец сыграет с казахстанцем Денисом Евсеевым.