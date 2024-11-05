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Громкой сенсацией закончился матч казахстанского теннисиста

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Громкой сенсацией закончился матч казахстанского теннисиста ©ATP

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сенсационно не смог выйти во второй круг турнира в Хельсинки, передает Vesti.kz.

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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин сенсационно не смог выйти во второй круг турнира в Хельсинки, передает Vesti.kz.

В первом круге казахстанец уступил итальянцу Федерико Арнабольди со счетом 4:6, 5:7. При этом итальянец занимает 241 место в мировом рейтинге, а казахстанец 108-е.

Отметим, матч продолжался 1 час 55 минут.

В следующем круге итальянец сыграет с казахстанцем Денисом Евсеевым.

ATP Кукушкин Михаил теннис

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