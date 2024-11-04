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Уникального казахстанца признали лучшим боксером чемпионата мира

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Уникального казахстанца признали лучшим боксером чемпионата мира ©instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанского боксера Торехана Сабырхана признали лучшим боксером молодежного чемпионата мира-2024 в черногорской Будве, передают Vesti.kz.

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Казахстанского боксера Торехана Сабырхана признали лучшим боксером молодежного чемпионата мира-2024 в черногорской Будве, передают Vesti.kz.

Торехан выиграл золото в весовой категории до 67 килограммов, победив в финале кубинца Давида Эспиносу Сантойю.

Добавим, что Сабырхан является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи. Торехан - младший брат Махмуда Сабырхана, которого называют "казахским Ломаченко" за схожий стиль ведения боя с украинским боксером Василием Ломаченко.


Бои проходили с 22 октября по 3 ноября. Казахстан выиграл медальный зачет, завоевав 17 наград, подробности - тут.

Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Бокс

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