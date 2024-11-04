Круче Узбекистана: Казахстан выиграл медальный зачет ЧМ-2024 по боксу и сотворил историю
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного чемпионата мира-2024 по боксу, проходившего с 22 октября по 3 ноября в черногорской Будве, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.
Казахстан выиграл медальный зачет молодежного чемпионата мира-2024 по боксу, проходившего с 22 октября по 3 ноября в черногорской Будве, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.
В 25 весах в мужском и женских соревнованиях казахстанская команда завоевала 17 медалей (6-1-10) и впервые в своей истории заняла первое место в общем зачете.
Золото выиграли Боранбек Бексултан (51 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Онер Сейлхан (71 кг), Санжар-Али Бегалиев (75 кг), Елянур Турганова (50 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг).
Общий медальный зачет:
Казахстан - 6 золота, 1 серебро, 10 бронз;
Узбекистан - 5 золота, 5 серебра, 3 бронзы;
Россия - 5 золота, 2 серебра, 1 бронза;
Китай - 3 золота, 3 серебра, 4 бронзы;
Ирландия - 3 золота;
Турция - 1 золото, 2 серебра, 3 бронзы;
Северная Корея - 1 золото, 1 серебро;
Мексика - 1 золото, 1 бронза;
Азербайджан - 2 серебра, 3 бронзы;
Куба - 2 серебра;
Сборная нейтральных атлетов - 2 серебра, 1 бронза;
Иран - 1 серебро, 2 бронзы;
Колумбия - 1 серебро;
Испания - 1 серебро;
Пуэрто-Рико — 1 серебро;
Франция - 1 серебро, 1 бронза;
Польша - 3 бронзы;
Армения - 3 бронзы;
Венесуэла – 2 бронзы;
Кыргызстан - 2 бронзы;
Греция – 2 бронзы;
Тунис – 2 бронзы;
Румыния – 2 бронзы;
Сербия – 1 бронза;
Беларусь – 1 бронза;
Новая Зеландия – 1 бронза;
Болгария – 1 бронза;
Марокко – 1 бронза.
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