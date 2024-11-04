Казахстан приняли в новую боксерскую организацию
Казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом новой организации World Boxing, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанская федерация бокса официально стала полноправным членом новой организации World Boxing, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Об этом было объявлено на Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing в Колорадо-Спрингс (США).
На данный момент в состав организации вошли национальные федерации 55 стран.
В рамках прошедшего Конгресса были обсуждены изменения в Уставе WB, одобренные Международным Олимпийским комитетом.
Председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин выступил с приветственной речью на Конгрессе, выразив благодарность команде US Boxing за организацию исторического первого чемпионата мира среди юниоров U19 и самого Конгресса.
World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing, а Геннадий Головкин получил должность в Олимпийской комиссии организации.
Фото: Olympic.kz©
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