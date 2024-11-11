Тренер "Кызылжара" получил предложение от другого клуба КПЛ

Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев покинет нынешнюю команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Под его руководством петропавловцы заняли девятое место в КПЛ.

Стоит добавить, что в услугах Алиева заинтересован столичный "Женис". Действующий главный тренер команды Акис Вавалис из Греции может покинуть клуб в связи со вступлением в силу нового закона, согласно которому из государственного бюджета запрещается использовать средства для выплаты зарплаты легионерам.

До "Кызылжара" Алиев работал в "Шахтере", молодежной команде "Астаны" и в том же "Женисе".