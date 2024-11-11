Назван фаворит на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Салах - второй, а Холанд - третий

Известный статистический портал Squawka представил рейтинг 10 претендентов на звание лучшего игрока английской премьер-лиги по итогам сезона-2024/2025, сообщают Vesti.kz.

"Ливерпуль" ушел на международную паузу лидером чемпионата – отрыв от "Манчестер Сити" составляет пять очков.

Однако лидер атак "красных" Мохамед Салах на данный момент занимает вторую строчку среди главных претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. Первое место у полузащитника "Челси" Коула Палмера.

Замыкает тройку лучший бомбардир лиги Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), а четвертым идет лучший ассистент Букайо Сака ("Арсенал").

Топ-10 игроков по версии Squawka:

1. Коул Палмер ("Челси").

2. Мохамед Салах ("Ливеруль").

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

4. Букайо Сака ("Арсенал").

5. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити").

6. Деклан Райс ("Арсенал").

7. Габриэл Магальянс ("Арсенал").

8. Вильям Салиба ("Арсенал").

9. Мартин Эдегор ("Арсенал").

10. Фил Фоден ("Манчестер Сити").



