Достался не абы кто: Рахмонова предупредили перед боем со звездой UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал вероятный бой казахстанца Шавката Рахмонова против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе американца нигерийского происхождения Камару Усмана, передают Vesti.kz.

"Я не знаю, будет ли это поединок за временный титул, скорее всего-таки нет, но это может быть главный/соглавный бой вечера.

Тяжелый бой. Камару в поединке с Хамзатом Чимаевым показал, что его рано списывать со счетов. Камару крут, надо понимать, что еще три года назад это был, возможно, сильнейший человек в P4P. Поэтому сейчас нельзя воспринимать этот бой как абы кого Шавкату дали. Это будет сложнейший бой.

Я не удивлюсь, если это будет более сложный поединок, чем с Белалом. Нет недооценки Белала Мухаммада, просто Камару очень сбалансированный боец, и Камару в этом поединке будет в статусе андердога, а статус андердога, как известно, помогает, и у него колоссальный опыт 5-раундовых боев, что тоже очень важно. Бой, наверняка, будет 5-раундовый.

Это будет большой шаг к тому, чтобы стать номером один. И правильно делает Шавкат, что не сходит сейчас с трассы, потому что сейчас пройдет UFC 310, а потом через некоторое время начнется Рамадан и Шавкат вообще может остаться без боев довольно долго", – сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.