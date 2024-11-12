В сборной Казахстана приняли решение по Рыбакиной

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина примет участие в матче против Южной Кореи в Астане в рамках Кубка Билли Джин Кинг, передает Vesti.kz.

В Федерации тенниса Казахстана для участия в этой встрече, помимо Рыбакиной, заявили Зарину Дияс, Юлию Путинцеву, Анна Данилину и Жибек Куламбаеву.

Отмечается, что соперницы наших спортсменок уже известны. За Южную Корею сыграют Да Ен Бак (314-я ракетка мира), Со Хен Пак (252-я в парном разряде), Ку Ен Ву (418-я WTA) и Ким Дабин (838-я в парном разряде).

Добавим, что Казахстане является фаворитом в этом противостоянии, которое пройдет на кортах Национального теннисного центра в Астане 16-17 ноября. В мировом командном рейтинге ITF сборная Казахстана занимает 13-е, а Корея - 32-е место.

Напомним, что Рыбакина в этом сезоне пропустила матч Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии, который проходил в Токио в апреле. Также из-за болезни она не смогла принять участие в Олимпийских играх и еще более 10 турнирах серии WTA.

Ее последним соревнованием на данный момент стал Итоговый турнир WTA. Казахстанка уступила в двух матчах из трех и покинула соревнования на стадии группового этапа.