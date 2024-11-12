Назван победитель боя Шавкат Рахмонов - Колби Ковингтон
Популярный аккаунт The Combat Sports Matrixer отреагировал на заявление экс-претендента на титул чемпиона UFC американца Колби Ковингтона (17-4) о бое против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.
Популярный аккаунт The Combat Sports Matrixer отреагировал на заявление экс-претендента на титул чемпиона UFC американца Колби Ковингтона (17-4) о бое против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.
Ранее "Номад" раскритиковал Ковингтона и Камару Усмана за "пустые вызовы" и "позерство в СМИ". После этого Колби выпустил видеообращение, в котором пообещал доказать свою готовность сразиться с Рахмоновым.
Однако The Combat Sports Matrixer сомневается, что Ковингтон сдержит слово:
"Колби никогда не усвоит урок. Он только и делает, что говорит и говорит, и никогда не подкрепляет свои слова в титульном бою, только когда речь идет о легковесе, который перешел в 170 фунтов. Шавкат прикончит его, если они когда-нибудь сразятся, но, несмотря на это, Колби не заслуживает боя за временный титул, он избегал Иэна Гэрри".
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Colby never learns his lesson, all he does is talk and talk and never backs it up in a title fight only when it’s a 155er that has moved up 170lbs. Shavkat would finish him if they ever fought, but with that being said Colby doesn’t deserve the interim title shot, he ducked Garry— The Combat Sports Matrixer (@TheCSMatrixer) November 11, 2024
Напомним, Рахмонов остался без соперника после того, как у него сорвался бой, намеченный на 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Там казахстанце должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), но американец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.
Последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2023 года, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.
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