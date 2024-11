Назван победитель боя Шавкат Рахмонов - Колби Ковингтон

Популярный аккаунт The Combat Sports Matrixer отреагировал на заявление экс-претендента на титул чемпиона UFC американца Колби Ковингтона (17-4) о бое против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.

Ранее "Номад" раскритиковал Ковингтона и Камару Усмана за "пустые вызовы" и "позерство в СМИ". После этого Колби выпустил видеообращение, в котором пообещал доказать свою готовность сразиться с Рахмоновым.

Однако The Combat Sports Matrixer сомневается, что Ковингтон сдержит слово:

Colby never learns his lesson, all he does is talk and talk and never backs it up in a title fight only when it’s a 155er that has moved up 170lbs. Shavkat would finish him if they ever fought, but with that being said Colby doesn’t deserve the interim title shot, he ducked Garry