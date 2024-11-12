Назван победитель боя Шавкат Рахмонов - Колби Ковингтон

Популярный аккаунт The Combat Sports Matrixer отреагировал на заявление экс-претендента на титул чемпиона UFC американца Колби Ковингтона (17-4) о бое против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), сообщают Vesti.kz.

Ранее "Номад" раскритиковал Ковингтона и Камару Усмана за "пустые вызовы" и "позерство в СМИ". После этого Колби выпустил видеообращение, в котором пообещал доказать свою готовность сразиться с Рахмоновым.

Однако The Combat Sports Matrixer сомневается, что Ковингтон сдержит слово:

"Колби никогда не усвоит урок. Он только и делает, что говорит и говорит, и никогда не подкрепляет свои слова в титульном бою, только когда речь идет о легковесе, который перешел в 170 фунтов. Шавкат прикончит его, если они когда-нибудь сразятся, но, несмотря на это, Колби не заслуживает боя за временный титул, он избегал Иэна Гэрри".

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Colby never learns his lesson, all he does is talk and talk and never backs it up in a title fight only when it’s a 155er that has moved up 170lbs. Shavkat would finish him if they ever fought, but with that being said Colby doesn’t deserve the interim title shot, he ducked Garry — The Combat Sports Matrixer (@TheCSMatrixer) November 11, 2024

Напомним, Рахмонов остался без соперника после того, как у него сорвался бой, намеченный на 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Там казахстанце должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), но американец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

Последний раз Рахмонов выходил в октагон в декабре 2023 года, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.

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