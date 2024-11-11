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Шавкат Рахмонов разоблачил конкурентов по UFC

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Шавкат Рахмонов разоблачил конкурентов по UFC ©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) прокомментировал высказывания экс-чемпиона UFC  в полусреднем весе Камару Усмана (20-4) и известного бойца промоушена Колби Ковингтона (17-4), сообщают Vesti.kz. Ранее оба бойца заявили о своей готовности выйти против Шавката на турнире UFC 310.

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Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) прокомментировал высказывания экс-чемпиона UFC  в полусреднем весе Камару Усмана (20-4) и известного бойца промоушена Колби Ковингтона (17-4), сообщают Vesti.kz. Ранее оба бойца заявили о своей готовности выйти против Шавката на турнире UFC 310.

"Камару, Колби, все, что я слышу от вас, - это пустые обещания! Никаких реальных намерений, никаких действий. Вы просто сотрясаете воздух для СМИ и фанатов", - написал Рахмонов на своей странице в социальных сетях.

Изначально Рахмонов должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом 8 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе. Однако американский боец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

Казахстан Рахмонов Шавкат UFC Усман Камару

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