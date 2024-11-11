У Рахмонова новая угроза в UFC. Он отправляет всех в нокаут, вызывает топов и уже бил казаха

Бразильский боец полусреднего веса UFC Карлос Пратес (21-6) продолжает громко заявлять о себе в лучшей лиге мира. На выходных он впервые возглавил турнир UFC и в первом же раунде наглухо нокаутировал опытного американца Нила Мэгни (29-13). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новой устрашающей силе в дивизионе непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0).

Перед боем на турнире в Лас-Вегасе (Невада, США) Мэгни занимал 15-е место в рейтинге дивизиона. Вероятно, что после уверенной победы над ним, Пратес окажется в топ-15. Списки будут обновлены во вторник, 12 ноября.

Для 31-летнего Пратеса это был четвертый бой в UFC. Он был подписан в промоушен после победы техническим нокаутом в августе прошлого года на Претендентской серии Даны Уайта (DWCS). В феврале этого года он дебютировал в UFC и уже привлек большое внимание.

В течение девяти месяцев Пратес провел четыре поединка! К сравнению, Рахмонов, Камару Усман за это время не дрались ни разу. И всех четверых соперников он победил нокаутом, причем не техническим, а чистым!

Взгляните, как он вырубил левым прямым Тревина Джайлса в своем дебюте в UFC:

В начале июня Карлос провел второй поединок в лиге. Ему в соперники дали американца Чарли Радтке, который шел на 2-0 в UFC. Но бразильцу хватило одного раунда, чтобы зарядить мощнейшее колено в корпус и лишить соперника всех шансов на продолжение боя.

В августе Пратесу дали бывшего топа дивизиона - Ли Цзинляна из Китая. Они провели в клетке девять минут, и за это время бразилец трижды отправил Ли в нокдаун, после чего наглухо его нокаутировал. Это было первое поражение китайского бойца нокаутом. Кстати говоря, Цзинлян является приятелем Рахмонова.

А теперь он не позволил опытному Мэгни дойти даже до второго раунда. К примеру, с Шавкатом американец держался до концовки второй пятиминутки, пока не попался на удушающий. А здесь Пратес разобрал его в стойке меньше чем за пять минут.

За девять месяцев Карлос провел в UFC четыре боя, одержав четыре победы нокаутом, а еще завоевав четыре бонуса за лучшее выступление вечера (по 50 тысяч долларов каждый). Не зря о Пратесе начинают много говорить, ведь он действительно впечатляет.

По окончании боя, Пратес заявил, что хочет подраться в Австралии. И тут речь идет о турнире UFC 312, который пройдет в феврале в Сиднее (Австралия). Карлос попросил бой с экс-соперником Рахмонова - американцем Джеффом Нилом (16-6), либо с австралийским проспектом Джеком Делла Маддаленой (17-2), который давно хочет поединка с Шавкатом. Нил замыкает топ-10 рейтинга, а Маддалена занимает четвертую строчку.

Бразилец решительно настроен как можно быстрее прорваться на верхушку рейтинга, поэтому хочет биться с топами. И это очень интересно, ведь пока Пратес уничтожает каждого соперника в UFC.

Вообще он является ярко выраженным ударником. Из 21 победных боев 16 он завершил нокаутом. У него сотни поединков по муай-тай в Таиланде, а еще он был чемпионом ММА-организации

Сейчас Пратес имеет впечатляющую серию из 11 побед кряду (начинал с рекорда 10-6). Если взять в учет статистику бойцов UFC по досрочным победам, то на первом месте сейчас идет Рахмонов (18 финишей кряду), а следом за ним - как раз Пратес (10 досрочных побед подряд). Причем тут учитываются бойцы во всех весовых категориях.

В декабре 2018-го, на турнире лиги WLF в Китае, он за 28 секунд нокаутировал этнического казаха Курманжана Толеубека. Ему хватило одного мощного хайкика. По сей день это самая быстрая победа в карьере Карлоса. Вот видео:

За всю карьеру Пратес проигрывал шесть раз, в половине случаев - сдачей. Еще дважды уступал нокаутом, один раз - решением. Последнее поражение случилось в июне 2019 года от непобежденного россиянина Гаджимурада Абдуллаева (4-0 - перед тем боем, 9-0 - сейчас). Именно ему Карлос и уступил решением.

Появление таких ярких проспектов делает полусредний дивизион еще интереснее. Но а болельщикам Шавката нужно уже сейчас присматриваться к этому парню. Ведь если он продолжит в том же духе, то встреча с Номадом в октагоне UFC будет вполне возможной.

Напомним, что 30-летний Рахмонов должен был биться за пояс UFC 8 декабря. Но из-за состояния здоровья чемпиона Белала Мухаммада (24-3-0-1) поединок был отменен. Шавкат по-прежнему находится в США и рассчитывает, что ему найдут другого соперника.