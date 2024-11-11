Рахмонову выбрали самый конкурентный бой в UFC

Чемпион Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев рассказал, с кем бы мог провести поединок казахстанский боец Шавкат Рахмонов на турнире UFC 310, передают Vesti.kz.

Ивент состоится 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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"Камару Усман и Колби Ковингтон - хорошие бойцы и достойны быть соперниками Шавката Рахмонова. Они оба были чемпионами, но мне лично хотелось бы увидеть бой Шавката с Камару Усманом. Он по-прежнему топовый боец, проиграл только Леону Эдвардсу и Хамзату Чимаеву в другой весовой категории. Все равно эти поражения не сильно отразились на его рейтинге, поэтому почему бы Рахмонову и не провести с ним бой. Он будет конкурентным", - сказал Бикрев в беседе с Vprognoze.ru.