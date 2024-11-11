Рахмонову назвали цену победы в бою за титул чемпиона UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о статусе казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.

По его мнению, если Рахмонов завоюет пояс чемпиона лучшей лиги мира, то возможно посодействует организации турнира UFC в Казахстане.

"Искренне порадовался статусу Шавката - национального героя, радует, что парни из ММА добиваются таких высот. Сейчас о нем говорят, как в свое время говорили про Геннадия Головкина, плюс-минус. И я представляю, что будет если Шавкат выиграет титул чемпиона UFC. Тогда UFC возможно будет в Казахстане", - сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Гаджиев также предупредил Рахмонова перед боем со звездой UFC.

Как известно, Рахмонов должен был выступить 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе. В соперниках значился действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад. Однако американский боец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Теперь организаторы ивента пытаются найти новый главный бой. Одним из возможных оппонентов казахстанца называется экс-чемпион промоушена американец нигерийского происхождения Камару Усман.

Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.