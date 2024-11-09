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Сегодня 07:25
 

В UFC высоко оценили Рахмонова: он попал в топовый список

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В UFC высоко оценили Рахмонова: он попал в топовый список ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Официальный аккаунт UFC в соцсетях продолжает вспоминать лучшие финиши бойцов на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (Невада, США). Топовый казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) попал со своим нокаутом в десятку лучших, сообщают Vesti.kz.

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Официальный аккаунт UFC в соцсетях продолжает вспоминать лучшие финиши бойцов на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (Невада, США). Топовый казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) попал со своим нокаутом в десятку лучших, сообщают Vesti.kz.

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Так, в последнем посте UFC представлял финиши, которые занимают с 10 по 6 место (всего есть 30 позиций). И эту часть рейтинга открыл нокаут Рахмонова в бою с Карлстоном Харрисом, который случился в начале 2022 года. Казахстанец финишировал оппонента в первом же раунде.


Отметим, что сейчас 30-летний Рахмонов находится в ожидании хороших новостей. Ранее он лишился возможности подраться за титул UFC из-за травмы Белала Мухаммада (24-3-0-1). Теперь он ждет нового соперника, чтобы выступить на UFC 310 в Лас-Вегасе.

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