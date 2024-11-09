Громкой сенсацией обернулся бой непобежденного российского чемпиона в ММА

В Бангкоке (Таиланд) подошел к концу турнир по смешанным единоборствам лиги ONE Championship - ONE FC 169. В главном бою вечера прошел титульный поединок в тяжелом весе между россиянином Анатолием Малыхиным (14-0) и сенегальцем Умаром Кане (6-1), сообщают Vesti.kz.

Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Кане раздельным решением судей.

Для 36-летнего Малыхина, являвшегося чемпионом ONE в трех весовых категориях, это была первая защита титула в тяжелом весе. Впервые в карьере он добрался до судейского решения (в предыдущих боях оформил 10 нокаутов и четырежды выиграл приемом) и потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Теперь его рекорд составляет 14-1.

Что касается 32-летнего Кане, то он одержал седьмую победу в карьере и четвертую подряд. Он стал новым чемпионом организации.

На прошлой неделе Малыхин пообещал нокаутировать звездного Фрэнсиса Нганну в 2025 году.

Ранее на этом же турнире бой провели два топовых бойца легчайшего веса, которые в прошлом проигрывали файтеру из Казахстана.