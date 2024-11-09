Американец опередил Рахмонова в UFC, хотя проиграл ему досрочно

В ночь на воскресенье, 10 ноября, в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC. Его возглавит поединок в полусреднем весе между американцем Нилом Мэгни (29-12) и бразильцем Карлосом Пратесом (20-6), сообщают Vesti.kz.

Мэгни занимает 15-е место в рейтинге полусреднего дивизиона, а Пратеса в топе пока нет. Стоит отметить, что для 37-летнего ветерана это будет четвертое главное событие вечера за всю карьеру в UFC и первое с января 2021 года.

Нил проиграл свой последний бой, а 31-летний Пратес идет на серии из десяти побед (3-0 - в UFC).

Турнир лучшей лиги мира начнется в 02:00 по казахстанскому времени, главный кард - в 05:00, а поединок между Мэгни и Пратесом - ориетировочно в 07:00.

Отметим, что в июне 2022 года Мэгни досрочно проиграл казахстанцу Шавкату Рахмонову в конце второго раунда. Несмотря на нестабильные результаты, ему вновь удалось добраться до статуса главного боя вечера, и в этом он опередил Шавката, у которого таких поединков пока не было.

В декабре Шавкат должен был впервые возглавить бой на турнире UFC. Но его титульное противостояние с Белалом Мухаммадом (24-3-0-1) на турнире UFC 310 было сорвано по вине соперника.