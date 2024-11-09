Дерзкий наезд на чемпионку UFC: звезду из Кыргызстана решили отправить "на пенсию"

Второй номер рейтинга наилегчайшего веса UFC француженка Манон Фиоро (12-1) бросила дерзкий вызов чемпионки дивизиона и лидеру рейтинга вне зависимости от весовых категорий Валентине Шевченко (24-4-1) из Кыргызстана. У них произошел диалог в соцсетях, передают Vesti.kz.

Сначала француженка обратилась к чемпионке своего веса:

"Валентина, хватит заставлять людей ждать! Давай, сделаем это скорее, и тогда я смогу отправить тебя на пенсию и двигаться дальше!".

Ответ Валентины не заставил себя ждать:

"Проиграешь - идешь на пенсию. Договорились?! Невоспитанная первоклассница".

Манон приняла вызов:

"Договорились, но я буду воспринимать тебя всерьез только после подписанного контракта, чертова любимица учителей".

Кроме того, один из пользователей отметил, что Фиоро и сама немолода. На это отреагировала Шевченко: "Даже хуже. Старая и без манер", - подписала она.

Отметил, что 36-летняя Шевченко вернула себе звание чемпиона после сентябрьской победы в трилогии против Алексы Грассо (16-4-1). Что касается 34-летней Фиоро, то она идет на серии из 12 побед кряду (7-0 - в UFC). Она проиграла только первый профессиональный бой в карьере.