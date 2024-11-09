Казах против непобежденного боксера: прямая трансляция боя за пояс

Сегодня, 9 ноября, в Алматы состоится вечер бокса Has Pro Boxing. В главном событии вечера зрителей ждет титульное противостояние, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ивент начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте и телеканале Qazsport (с 22:00 - на ТВ).

В главном поединке вечера казахстанец Едиль Кожамбердиев (14-2, 14 КО) встретится с представителем Албании(8-0, 1 КО). На кону будет стоять новый поясв тяжелом весе.

В другом титульном противостоянии схлестнутся казахстанец Даулет Каби (4-0, 3 КО) и Рамаль Аманов (20-7, 8 КО) из Азербайджана. Они оспорят титул чемпиона WBC Asia Silver.

Отметим, что в рамках ивента подерется большое количество других казахстанских спортсменов, в числе которых Сагадат Рахманкул (8-6, 6 КО), известный актер и боец ММА Даулет Усербай (4-1 - по ММА, 0-0 - по боксу), матчмейкер ММА-лиги NAIZA Жандарбек Кисимов (1-0 - по ММА, 0-0 - по боксу) и другие.