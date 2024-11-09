В WBO сделали заявление о поединке Алимханулы. Есть возможная дата боя

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) не смог договориться о поединке с обязательным претендентом из Великобритании Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО). Команды обоих спортсменов уже дважды запрашивали продление переговоров, сообщает "Спорт Шредингера".

Обычно промоутерские торги назначаются, если в переговорах нет продвижения. Если они состоятся, то минимальная ставка составит 200 тысяч долларов. От выигрыша ставки 75 процентов полагается Алимханулы, 25 - Ширазу. Бой должен быть организован в течение трех месяцев.

Обо всем этом сообщается в письме от WBO. Отметим, что следующий поединок Хамзы запланирован на 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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