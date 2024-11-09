"Несет чушь" и "ведет себя как дурак". Как чемпион и фанаты набросились на Алимханулы

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) проехался по топам своего дивизиона. Он обвинил всех в том, что никто не хочет с ним биться. Однако он нарвался на ответ, как от коллеги, так и от фанатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем X-аккаунте 31-летний Алимханулы обратился к общественности и потенциальным соперникам.

"Моя работа - драться на ринге. Надеюсь, мой менеджер и промоутер договорятся с хорошим соперником! Мне больше не интересно драться с ноунеймами! Я не знаю, что происходит с Ширазом! Если он не хочет драться, то пусть так и скажет и откажется! Иногда быть королем тяжело. Никто не хочет биться со мной. Все боятся тебя. Иногда я хочу, чтобы кто-то бросил мне вызов. Но это не случится. Кто будет следующим?", - написал он в соцсетях.

На эти заявления отреагировал чемпион мира по линии WBC доминиканец Карлос Адамес (24-1, 18 КО).

"Какой король? Король не ведет себя так, как ты, лжет и ведет себя как дурак, давай покончим с этим! Моя команда отправила письмо тебе, твоему менеджеру и твоему промоутеру. Подпиши его, чтобы мы могли увидеть, кто настоящий король," - написал он.

Алимханулы быстро ответил потенциальному оппоненту:

"Писатель 😂😂😂 Пришли мне контракт!".

В ходе обсуждения, свое мнение выразили и любители бокса. Некоторые из них недовольны поведением казахстанца.

"Жанибек, ты только и делаешь, что несешь чушь. Подписывай контракт, ты неудачник. Всегда говорил, что никто не хочет с тобой драться. Уже много лет. Это утомляет фанатов". "Ты продолжаешь говорить о третьем поясе. Но не пора ли перейти от слов к делу? Может быть, Адамес действительно отправил тебе контракт, а мы об этом не знаем? Он сказал, что у него есть доказательства. Что мешает тебе принять этот бой? Хамза Шираз? Кажется, он ищет другого соперника". "Ты в самом слабом дивизионе бокса сейчас. Никого не волнует средний вес", - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).