Финишем завершился бой топовых бойцов. Они оба проигрывали казаху

В Бангкоке (Таиланд) проходит бойцовский турнир лиги ONE Championship - ONE FC 169. Там состоялся топовый бой в легчайшей весовой категории (до 61,2 килограмма) между высокорейтинговыми Адриано Мораесом (21-5) и Дэнни Кингадом (15-5), сообщают Vesti.kz.

Противостояние между 35-летним бразильцем Мораесом и 29-летним филиппинцем Кингадом завершилось во втором раунде. Адриано поймал оппонента на удушающий "гильотиной" и заставил его сдаться.

Перед этим боем Мораес занимал первое место в рейтинге дивизиона, а Кингад замыкал топ-3. Отметим, что титул остается вакантным после завершения карьеры Деметриуса Джонсона. Теперь Адриано практически обеспечил себе титульный шанс в следующем поединке.

Отметим, что оба бойца в прошлом бились с казахстанцем Кайратом Ахметовым (27-2) и проигрывали ему. С Мораесом он дрался дважды в титульных боях. В ноябре 2015-го победил бразильца раздельным решением судей, но в августе 2017-го проиграл единогласным решением.

С Кингадом же Ахметов дрался в декабре 2021-го. Он победил филиппинца единогласным решением судей.