Прямая трансляция долгожданного дебюта Жумагулова в европейском промоушене
Сегодня, 9 ноября, казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (16-9) проведет свой дебютный поединок в европейском промоушене OKTAGON. В Братиславе (Словакия) он подерется с валлийцем Аароном Эйби (16-9-1), передают Vesti.kz.
Сегодня, 9 ноября, казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (16-9) проведет свой дебютный поединок в европейском промоушене OKTAGON. В Братиславе (Словакия) он подерется с валлийцем Аароном Эйби (16-9-1), передают Vesti.kz.
В рамках турнира OKTAGON 63 в Братиславе (Словакия) состоятся десять поединков. Жумагулов и Эйби будут открывать главный кард ивента - они подерутся пятыми в очереди.
Бои турнира OKTAGON 63 можно будет посмотреть на официальном сайте промоушена по платной подписке. Просмотр будет стоит 15,99 евро (8488 тенге).
Это будет первый бой 36-летнего Жумагулова в чешско-словацком промоушене. Что касается Эйби, то он уже дважды бился за пояс чемпиона организации, но оба раза проиграл.
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