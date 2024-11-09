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Прямая трансляция долгожданного дебюта Жумагулова в европейском промоушене

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Прямая трансляция долгожданного дебюта Жумагулова в европейском промоушене ©IG/zhumagulov_zhalgas

Сегодня, 9 ноября, казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (16-9) проведет свой дебютный поединок в европейском промоушене OKTAGON. В Братиславе (Словакия) он подерется с валлийцем Аароном Эйби (16-9-1), передают Vesti.kz.

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Сегодня, 9 ноября, казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (16-9) проведет свой дебютный поединок в европейском промоушене OKTAGON. В Братиславе (Словакия) он подерется с валлийцем Аароном Эйби (16-9-1), передают Vesti.kz.

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В рамках турнира OKTAGON 63 в Братиславе (Словакия) состоятся десять поединков. Жумагулов и Эйби будут открывать главный кард ивента - они подерутся пятыми в очереди.


Бои турнира OKTAGON 63 можно будет посмотреть на официальном сайте промоушена по платной подписке. Просмотр будет стоит 15,99 евро (8488 тенге).

Это будет первый бой 36-летнего Жумагулова в чешско-словацком промоушене. Что касается Эйби, то он уже дважды бился за пояс чемпиона организации, но оба раза проиграл.

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MMA Словакия Казахстан Жумагулов Жалгас Великобритания

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