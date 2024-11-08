Федор Емельяненко сделал заявление о чемпионском бое Рахмонова в UFC

Один из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался о казахстанской звезде Шавкате Рахмонове, передают Vesti.kz.

Легендарный боец принял участие в открытии чемпионата мира по самбо в Астане, а в ходе общения с представителями СМИ высказался о непобежденном бойце UFC из Казахстана.

- Следите ли вы за боями Шавката Рахмонова и как вы считаете, способен ли он стать чемпионом?

"Да, я смотрел бои Шавката, видел несколько боев. Думаю, да, что все в его руках. Конечно он может... Было бы желание и стремление к победе", - приводит слова Емельяненко Tengri Sport.

Шавкат Рахмонов лишился топового соперника в UFC

Напомним, Рахмонов должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе.

Однако американский боец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Теперь матчмейкеры находятся в поиске нового главного боя.

©Tengrinews/Turar Kazangapov