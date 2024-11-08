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Шавкат Рахмонов лишился топового соперника в UFC

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Шавкат Рахмонов лишился топового соперника в UFC ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-4) не планирует выходить на замену для боя с Шавкатом Рахмоновым (18-0), оставшимся без соперника после болезни действующего чемпиона Белала Мухаммада (24-3), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fighttime.ru.

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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-4) не планирует выходить на замену для боя с Шавкатом Рахмоновым (18-0), оставшимся без соперника после болезни действующего чемпиона Белала Мухаммада (24-3), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Fighttime.ru.

По информации источников, близких к команде британца, Эдвардс, лидирующий в полусреднем дивизионе сейчас восстанавливается после травмы спины и планирует вернуться в октагон в марте или апреле следующего года на очередном британском турнире UFC.

33-летний боец лишился чемпионского пояса в июле на турнире UFC 304 в Манчестере, уступив Мухаммаду единогласным решением судей.

8 декабря на UFC 310 в Лас-Вегасе Мухаммад должен был впервые защищать титул в поединке с Рахмоновым, но из-за инфекционного заболевания ноги выбыл из состава участников.

Ходят слухи, что UFC сейчас организует бой за временный титул в полусреднем весе между Рахмоновым и Камару Усманом, который может состояться уже в следующем месяце.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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