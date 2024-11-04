Назван соперник Шавката Рахмонова. Его выбрал чемпион UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) поделился своим мнением по поводу того, с кем следующий бой может провести казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0), передают Vesti.kz.

Мухаммад и Рахмонов должны были подраться 7 декабря в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 310. Однако Белал снялся с боя ввиду проблем со здоровьем. Теперь матчмейкеры стараются организовать новый главный бой.

По мнению Мухаммада, соперником Рахмонова может стать бывший чемпион американского промоушена Камару Усман.

"Сейчас это имеет наибольший смысл, поскольку (Хоакин) Бакли и (Йен) Гэрри выбыли (и подерутся друг с другом 14 декабря), а Маддалена травмирован. Но они (Рахмонов и Усман) партнеры по тренировкам. Это просто странно", - цитирует Мухаммада vRINGe.com.

Рахмонов последний раз бился в декабре прошлого года, когда во втором раунде задушил американца Стивена Томпсона (17-8-1). Камару Усман (20-4) выходил в октагон в октябре 2023-го, когда решением большинства судей уступил Хамзату Чимаеву (14-0), представляющему ОАЭ.