Конфликт? Черчесов отцепил одного из лидеров сборной Казахстана

Один их лидеров сборной Казахстана полузащитник датского "Силькеборга" Рамазан Оразов оказался вне окончательного состава национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

В список Черчесова на матчи против Австрии (14 ноября) и Норвегии (17 ноября) вошли 27 игроков.

Напомним, Оразов не принимал участия в последней игре со Словенией, не попав в заявку на эту игру. Вероятно, российского специалиста не устроила игра Оразова в предыдущей игре с Австрией (0:4) - по оценкам Whoscored, Оразов и нападающий "Ахмата" Максим Самородов стали одними из худших в составе сборной - их рейтинг составил 5,7

После того матча со Словенией Черчесов довольно категорично прокомментировал свое решение обойтись без Оразова и Самородова:

"Вы опять говорите об игроках, которые не играли. Мне нужны футболисты на поле, а не фамилии. Я видел, как Самородов и Оразов вышли в Австрии", - заявил тогда Черчесов.

При этом, Самородов оказался вызван на предстоящие матчи.

Черчесов воспитывает Оразова и Самородова. Он уже проделывал это с топ-игроками в сборной России