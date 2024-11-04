Конфликт? Черчесов отцепил одного из лидеров сборной Казахстана
Один их лидеров сборной Казахстана полузащитник датского "Силькеборга" Рамазан Оразов оказался вне окончательного состава национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщают Vesti.kz.
Один их лидеров сборной Казахстана полузащитник датского "Силькеборга" Рамазан Оразов оказался вне окончательного состава национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций, сообщают Vesti.kz.
В список Черчесова на матчи против Австрии (14 ноября) и Норвегии (17 ноября) вошли 27 игроков.
Напомним, Оразов не принимал участия в последней игре со Словенией, не попав в заявку на эту игру. Вероятно, российского специалиста не устроила игра Оразова в предыдущей игре с Австрией (0:4) - по оценкам Whoscored, Оразов и нападающий "Ахмата" Максим Самородов стали одними из худших в составе сборной - их рейтинг составил 5,7
После того матча со Словенией Черчесов довольно категорично прокомментировал свое решение обойтись без Оразова и Самородова:
"Вы опять говорите об игроках, которые не играли. Мне нужны футболисты на поле, а не фамилии. Я видел, как Самородов и Оразов вышли в Австрии", - заявил тогда Черчесов.
При этом, Самородов оказался вызван на предстоящие матчи.
Черчесов воспитывает Оразова и Самородова. Он уже проделывал это с топ-игроками в сборной России
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