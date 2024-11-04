Легионер "Кайрата" неожиданно отреагировал на скандальный матч "Астаны"

Полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал прошедший матч 25-го тура чемпионата Казахстана с "Ордабасы" (2:1).

Кроме того, белорусский футболист высказал свое мнение о судействе в игре "Астана" - "Атырау" и прогрессе Олжаса Байбека.

- Валерий, возникло ощущение, что "Кайрат" в первом тайме с "Ордабасы" выглядел лучше, чем во втором.

- Так вышло, что во втором тайме перестроились в пять защитников и возможно, это сыграло роль в нашей игре, при четырех защитниках у нас не было никаких проблем. Что-то пошло не так в этот момент.

- Вас сейчас задействуют на позиции центрального полузащитника, это для вас непривычное амплуа?

- Я играл давно на этой позиции, но сейчас надо все делать ради команды. Понятно, что хочется играть выше, забивать, но на сегодня так ситуация складывается.

- Олжас Байбек забил победный гол, команда поздравила его как-то особенно, ведь это очень важный гол?

- Конечно, мы поздравили Олжаса, он молодой игрок, хорошо проявляет себя. Не просто так ему тренер доверяет.

- Смотрели ли вы матч "Астана" - "Атырау" и если да, что скажете о судействе в этой игре?

- Да, смотрели этот матч. Я не знаю, почему такой ажиотаж. Честно говоря я не увидел там каких-то грубых ошибок судьи, в целом, все по делу.

Отметим, что лидерство в чемпионате удерживает алматинский "Кайрат" с 44-мя очками. На втором месте "Астана" с 43-мя баллами, а третья строчка у "Актобе" с 40 пунктами.