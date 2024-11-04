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Легионер "Кайрата" неожиданно отреагировал на скандальный матч "Астаны"

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Легионер "Кайрата" неожиданно отреагировал на скандальный матч "Астаны" ©ФК "Кайрат"

Полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал прошедший матч 25-го тура чемпионата Казахстана с "Ордабасы" (2:1).

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Полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал прошедший матч 25-го тура чемпионата Казахстана с "Ордабасы" (2:1).

Кроме того, белорусский футболист высказал свое мнение о судействе в игре "Астана" - "Атырау" и прогрессе Олжаса Байбека. 

- Валерий, возникло ощущение, что "Кайрат" в первом тайме с "Ордабасы" выглядел лучше, чем во втором.

- Так вышло, что во втором тайме перестроились в пять защитников и возможно, это сыграло роль в нашей игре, при четырех защитниках у нас не было никаких проблем. Что-то пошло не так в этот момент. 

- Вас сейчас задействуют на позиции центрального полузащитника, это для вас непривычное амплуа? 

- Я играл давно на этой позиции, но сейчас надо все делать ради команды. Понятно, что хочется играть выше, забивать, но на сегодня так ситуация складывается. 

-  Олжас Байбек забил победный гол, команда поздравила его как-то особенно, ведь это очень важный гол?

- Конечно, мы поздравили Олжаса, он молодой игрок, хорошо проявляет себя. Не просто так ему тренер доверяет. 

- Смотрели ли вы матч "Астана" - "Атырау" и если да, что скажете о судействе в этой игре? 

- Да, смотрели этот матч. Я не знаю, почему такой ажиотаж. Честно говоря я не увидел там каких-то грубых ошибок судьи, в целом, все по делу. 

Отметим, что лидерство в чемпионате удерживает алматинский "Кайрат" с 44-мя очками. На втором месте "Астана" с 43-мя баллами, а третья строчка у "Актобе" с 40 пунктами.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Астана ФК КПЛ Футбол

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