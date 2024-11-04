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Легионер "Кайрата" эмоционально отреагировал на лидерство в КПЛ

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Легионер "Кайрата" эмоционально отреагировал на лидерство в КПЛ ©ФК "Кайрат"

Израильский защитник "Кайрата" Офри Арад опубликовал в соцсетях пост после победы в матче 25 тура КПЛ-2024 над "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

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Израильский защитник "Кайрата" Офри Арад опубликовал в соцсетях пост после победы в матче 25 тура КПЛ-2024 над "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

"Хорошая командная работа! Еще один шаг вместе", - подписал он публикацию в своем Instagram с фотографиями победного матча против "Ордабасы".


"Кайрат" после этой победы набрал 44 очка и вышел в лидеры КПЛ-2024. У "Астаны" 43 балла и второе место.

В последнем туре 10 ноября алматинцы сыграют на выезде с "Атырау", а "Астана" в этот день примет "Жетысу".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Астана ФК Израиль КПЛ Футбол

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