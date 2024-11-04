Легионер "Кайрата" эмоционально отреагировал на лидерство в КПЛ

Израильский защитник "Кайрата" Офри Арад опубликовал в соцсетях пост после победы в матче 25 тура КПЛ-2024 над "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

"Хорошая командная работа! Еще один шаг вместе", - подписал он публикацию в своем Instagram с фотографиями победного матча против "Ордабасы".

"Кайрат" после этой победы набрал 44 очка и вышел в лидеры КПЛ-2024. У "Астаны" 43 балла и второе место.

В последнем туре 10 ноября алматинцы сыграют на выезде с "Атырау", а "Астана" в этот день примет "Жетысу".