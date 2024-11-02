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КПЛ
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Байбек вывел "Кайрат" в лидеры КПЛ

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Байбек вывел "Кайрат" в лидеры КПЛ ©ФК "Ордабасы"

Состоялся матч 25 тура КПЛ-2024 между алматинским "Кайратом" и шымкентским "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

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Состоялся матч 25 тура КПЛ-2024 между алматинским "Кайратом" и шымкентским "Ордабасы", сообщают Vesti.kz.

Первыми гол во встрече в Алматы забили хозяева поля, на 42-й минуте бразильский форвард Элдер Сантана удачно сыграл на добивании.

"Ордабасы" сравнял счет на 75-й минуте после точного удара головой в исполнении Еркебулана Тунгышбаева.

"Кайрат" сумел вырвать победу на 84-й минуте благодаря дальнему удару Олжаса Байбека, который появился на поле во втором тайме.

Таким образом, алматинцы набрали 44 очка и вновь вернулись на вершину таблицы КПЛ. Впрочем, у "Астаны", набравшей 43 балла имеется матч в запасе. Столичные завтра, 3 ноября, сыграют на выезде с "Тоболом".

У "Ордабасы" 39 очков и третья позиция в таблице.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 22 13 4 5 34-18 43
3 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Ордабасы ФК КПЛ Футбол

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