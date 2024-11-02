Нуралы Алип помог "Зениту" выиграть матч РПЛ

"Зенит" из Санкт-Петербурга сыграл с махачкалинским "Динамо" в матче 14 тура Российской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "сине-бело-голубых" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

За "Зенит" отличились бразильский защитник Нино и аргентинский форвард Лусиано Гонду. Бразилец, забил на 12 минуте, а аргентинец на 15-й.

На 60-й минуте игрок гостей Сослан Кагермазов размочил счет для "Динамо", установив окончательный результат.

Отметим, что на 59-й минуте в составе "Зенита" появился защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, заменивший Нино.

"Зенит" набрал 33 очка и занимает второе место в РПЛ. У лидирующего "Краснодара" столько же баллов и матч в запасе.