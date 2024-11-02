Экс-игрок "Кайрата" помог разгромить клуб казахстанца в европейском чемпионате
Состоялся 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу в котором борисовский БАТЭ уступил на своем поле гродненскому "Неману", сообщают Vesti.kz.
Состоялся 27-й тур чемпионата Беларуси по футболу в котором борисовский БАТЭ уступил на своем поле гродненскому "Неману", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Борисове завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0. На 35-й первый мяч забил экс-игрок "Кайрата" Гулжигит Алыкулов из Кыргызстана.
Павел Савицкий на 54-й минуте удвоил преимущество "Немана", а на 93-й Максим Кравцов установил окончательный результат.
Отметим, нападающий БАТЭ и сборной Казахстана Оралхан Омиртаев вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.
БАТЭ набрал 37 очков и занимает седьмое место в таблице чемпионата. "Неман" с 57 баллами идет на второй строчке.
Омиртаев в составе БАТЭ сыграл в чемпионате Беларуси 11 матчей, в которых забил пять голов.
Добавим, ранее Омиртаев играл за "Слуцк".
В Казахстане воспитанник карагандинского футбола выступал за родной "Шахтер", "Тобол", "Акжайык" и "Атырау".
В составе сборной Казахстана 26-летний игрок провел пять матчей и забил один гол.
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