Неожиданным исходом завершился матч европейского клуба с Аймбетовым в составе
"Адана Демирспор" в матче 11 тура Турецкой Суперлиги сыграл против "Кайсериспора", сообщают Vesti.kz.
"Адана Демирспор" в матче 11 тура Турецкой Суперлиги сыграл против "Кайсериспора", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Кайсери, где хозяева значились неоспоримыми фаворитами, завершилась нулевой ничьей.
Нападающий сборной Казахстана и "Адана Демирспор" Абат Аймбетов начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 79-й минуте.
В этом сезоне Аймбетов принял участие в шести матчах чемпионата Турции за свой клуб и не отметился результативными действиями.
"Адана Демирспор" набрал первое очко после шести поражений подряд. У клуба казахстанца два очка, и он по-прежнему занимает последнее, 19 место в турнирной таблице. У "Кайсериспора" девять баллов и 17 строчка.
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