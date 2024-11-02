Неожиданным исходом завершился матч европейского клуба с Аймбетовым в составе

"Адана Демирспор" в матче 11 тура Турецкой Суперлиги сыграл против "Кайсериспора", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кайсери, где хозяева значились неоспоримыми фаворитами, завершилась нулевой ничьей.

Нападающий сборной Казахстана и "Адана Демирспор" Абат Аймбетов начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 79-й минуте.

В этом сезоне Аймбетов принял участие в шести матчах чемпионата Турции за свой клуб и не отметился результативными действиями.

"Адана Демирспор" набрал первое очко после шести поражений подряд. У клуба казахстанца два очка, и он по-прежнему занимает последнее, 19 место в турнирной таблице. У "Кайсериспора" девять баллов и 17 строчка.