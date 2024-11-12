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Казахстан(футбол)
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Стала известна дата выборов нового президента КФФ

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Стала известна дата выборов нового президента КФФ ©КФФ

Появилась информация о дате выбора нового президента Казахстанской федерации футбола, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый Кардинал".

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Появилась информация о дате выбора нового президента Казахстанской федерации футбола, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый Кардинал".

8 ноября на сайте КФФ было официально объявлено, что Адлет Барменкулов покинул свой пост. Он работал на этой должности с февраля 2022 года

"По имеющейся информации, Внеочередная Конференция КФФ состоится 20 декабря. На ней и изберут нового президента федерации футбола. Чуть позже мы назовем основных претендентов на этот пост", - говорится в публикации.

Во время его правления сборная Казахстана достигла некоторых значимых успехов. При нем национальную команду возглавил известный российский тренер Станислав Черчесов, сменивший на посту главного тренера соотечественника Магомеда Адиева.

Пока при Черчесове сборная не одержала ни одной победы и ни разу не забила в четырех встречах Лиги наций. 14 ноября казахстанцы примут дома Австрию, а 17-го числа сыграют в гостях с Норвегией. С окончательным составом на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь.  

Сборная РК по футболу Футбол КФФ

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