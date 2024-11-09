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Хет-трик Винисиуса принес "Реалу" разгромную победу

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Хет-трик Винисиуса принес "Реалу" разгромную победу ©x.com/realmadrid

Нападающий сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор помог "Реалу" разгромить "Осасуну" в чемпионате Испании, передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор помог "Реалу" разгромить "Осасуну" в чемпионате Испании, передают Vesti.kz.

Встреча 13-го тура прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 4:0. Винисиус оформил хет-трик (34-я минута, 61-я, 69-я), а также отличился Джуд Беллингем (42-я).

При этом "сливочные" за первые полчаса потеряли двух игроков из-за травм - форварда Родриго и защитника Эдера Милитао.

Благодаря этому успеху мадридцы набрали 27 очков и продолжают идти вторыми в турнирной таблице, команда Висенте Морено, имея в активе 21 балл, находится на пятой строчке.

В следующем туре, 24 ноября, "Осасуна" примет дома "Вильярреал", а "Реал" сыграет на выезде с "Леганесом".

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