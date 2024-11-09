"Реал" за полчаса потерял двух игроков
Мадридский "Реал" понес потери во время матча с "Осасуной" в чемпионате Испании по футболу, передают Vesti.kz.
Мадридский "Реал" понес потери во время матча с "Осасуной" в чемпионате Испании по футболу, передают Vesti.kz.
Форвард "сливочных" Родриго (20-я минута) и защитник Эдер Милитао (30-я) были заменены из-за травм в первом тайме. Вместо них вышли Браим Диас и Рауль Асенсио соответственно.
Матч 13-го тура Ла Лиги проходит в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу".
Перед этой встречей "Реал" шел вторым в таблице, набрав 24 очка, "Осасуна" находилась на пятой строчке, имея в активе 21 балл.
В текущем сезоне Ла Лиги Родриго провел 10 матчей и забил 3 гола при 1 голевой передаче. Милитао сыграл 11 матчей, записав в свой актив 1 гол и 1 ассист.
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