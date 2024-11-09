Анчелотти сделал признание о завершении карьеры
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, при каком условии завершит свою карьеру, передают Vesti.kz.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, при каком условии завершит свою карьеру, передают Vesti.kz.
Карло Анчелотти поставили ультиматум. Известны условия
"Возможный уход? Я могу себе это представить, да. Я начал заниматься футболом сорок восемь лет назад. И я начинаю думать о том дне, когда все это может закончиться. Что может заставить меня остановиться? Я бы сказал, что остановлюсь, если "Реал" уволит меня, но я не знаю, что заставит меня остановиться. Моя семья? Нет. Моя жена хочет, чтобы я продолжал. В чем я уверен, так это в том, что день, когда я уйду на пенсию, будет фантастическим днем", - цитирует итальянца Marca.
65-летний Анчелотти возглавляет "Реал" с 2021 года. Также в его тренерской карьере были "Эвертон", "Наполи", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Челси", "Милан", "Ювентус", "Парма", "Реджана".
Итальянский специалист выиграл немало индивидуальных наград, в частности был признан лучшим тренером предыдущего сезона по версии France Football, а также введен в Зал славы итальянского футбола и "Милана".
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