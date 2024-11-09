Анчелотти сделал признание о завершении карьеры

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти рассказал, при каком условии завершит свою карьеру, передают Vesti.kz.

Карло Анчелотти поставили ультиматум. Известны условия

"Возможный уход? Я могу себе это представить, да. Я начал заниматься футболом сорок восемь лет назад. И я начинаю думать о том дне, когда все это может закончиться. Что может заставить меня остановиться? Я бы сказал, что остановлюсь, если "Реал" уволит меня, но я не знаю, что заставит меня остановиться. Моя семья? Нет. Моя жена хочет, чтобы я продолжал. В чем я уверен, так это в том, что день, когда я уйду на пенсию, будет фантастическим днем", - цитирует итальянца Marca.

65-летний Анчелотти возглавляет "Реал" с 2021 года. Также в его тренерской карьере были "Эвертон", "Наполи", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Челси", "Милан", "Ювентус", "Парма", "Реджана".

Итальянский специалист выиграл немало индивидуальных наград, в частности был признан лучшим тренером предыдущего сезона по версии France Football, а также введен в Зал славы итальянского футбола и "Милана".