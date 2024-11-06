Карло Анчелотти поставили ультиматум. Известны условия
Руководство мадридского "Реала" поставило ультиматум главному тренеру команды Карло Анчелотти, передает Vesti.kz со ссылкой на Relevo.
Руководство мадридского "Реала" поставило ультиматум главному тренеру команды Карло Анчелотти, передает Vesti.kz со ссылкой на Relevo.
Мадридцы в чемпионате Испании проиграли "Барселоне" (0:4), а в Лиге чемпионов – "Милану" (1:3). По информации ресурса - это стало причиной разговора шефов клуба с Анчелотти.
Отмечается, что они не планировали расставаться с Карло Анчелотти по ходу сезона. Однако, теперь не исключают такой возможности. Анчелотти может быть уволен, если в ближайшие недели результаты не пойдут в гору.
До конца ноября соперниками "Реала" станут "Осасуна", "Леганес" и "Ливерпуль". Добавим, что "Реал" сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.
Анчелотти возглавляет "Реал" с 2021 года. С командой он дважды выиграл Лигу чемпионов, столько же раз побеждал в чемпионате страны.
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