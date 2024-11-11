Талант "Барсы" хочет встретиться с Фликом и попроситься в другой клуб

21-летний полузащитник "Барселоны" Пабло Торре хочет встретиться с главным тренером Ханс-Дитером Фликом и прояснить свое будущее в команде, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, своей блестящей статистикой (3 гола и 1 ассист в 5 матчах) в начале сезона Пабло Торре ясно дал понять, что он максимально использует каждую возможность. Однако понимает, что конкуренция в команде жесткая, особенно в средней линии, где действуют такие таланты, как Педри, Гави и Френки де Йонг. Несмотря на похвалу, полученную Фликом и руководством, Торре знает, что сезон без регулярного игрового времени может замедлить его прогресс. Именно поэтому он ищет ясности относительно своей роли в команде.

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Отмечается, что решение Торре - это не только вопрос его эго, он понимает, насколько важно зарекомендовать себя на поле, особенно на раннем этапе своей карьеры. Хавбек показал, что может быть альтернативой в центре поля, но он также знает, что конкуренция с авторитетными игроками в команде не всегда гарантирует стабильные минуты. По этой причине он может сделать выбор в пользу ухода зимой в другой клуб на правах аренды, если Флик не гарантирует ему больше игрового времени в ближайшие месяцы.

Слухи указывают на то, что "Реал Сосьедад" и "Хетафе" заинтересованы в трансфере Торре, где он мог бы чаще играть. Но все будет зависеть от разговора с Фликом.

Торре перешел в "Барселону" из "Расинга" два года назад за 5 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2026-го. При этом предыдущий сезон провел в аренде в "Жироне".

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