Стали известны подробности травмы 17-летней звезды "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль получил ушиб правой лодыжки, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы каталонцев в соцсетях, 17-летний игрок получил повреждение в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против сербской "Црвены Звезды", который состоялся на прошлой неделе. Матч в Белграде, завершился победой "сине-гранатовых" со счетом 5:2.

В этом сезоне Ямаль провел за "Барселону" 16 матчей, отметившись шестью голами и восемью результативными передачами. Следующий матч Примеры "Барселона" проведет на выезде против "Сельты" 23 ноября.

Ранее главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что сборная Испании воздержится от вызова вингера каталонцев на ноябрьские матчи Лиги наций против Дании и Швейцарии.