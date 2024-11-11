Тренер "Барсы" призвал не вызывать Ямаля в сборную Испании: подробности

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выразил надежду, что сборная Испании воздержится от вызова вингера каталонцев Ламина Ямаля на ноябрьские матчи Лиги наций против Дании и Швейцарии, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что 17-летний талант получил серьезный ушиб лодыжки в поединке Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" (5:2). Эта травма заставила его пропустить воскресную встречу с "Реал Сосьедад" (0:1) в рамках Ла Лиги.

"Думаю, что врачи попросят, чтобы Ламин не играл за сборную. Мы поговорим с Королевской футбольной федерацией. Он бы сыграл с "Реалом Сосьедад", если бы была такая возможность, но ее не было. Надеюсь, что (в сборной) будет принято правильное решение", - цитирует Флика Goal.

Напомним, в этом году 17-летний Ямаль стал чемпионом Европы по футболу и был признан лучшим молодым игроком клуба.

"Барса" потеряла Ямаля и проиграла: тренер сделал заявление